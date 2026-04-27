Женщина, погибшая на станции Ардым, пыталась разобрать дом

На станции Ардым при обрушении части стены и кровли погибла 43-летняя женщина, уточнили в областном управлении СКР.

Трагедия в Пензенском районе случилась 24 апреля.

Следователи в ходе проверки выяснили, что жительница станции Ардым решила самостоятельно разобрать разрушающуюся нежилую часть двухквартирного дома. В процессе на нее рухнули часть стены и кровли.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Точную причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавили в СКР.

