В Засечном загорелся развлекательный центр

В понедельник, 27 апреля, в селе Засечном загорелся развлекательный центр.

Сообщение о пожаре на улице Радужной поступило в МЧС в 15:34.

На тушение пожара выехали 6 единиц техники и 39 человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

К моменту их прибытия кровля полыхала открытым огнем. Гостей заведения эвакуировала администрация.

На место происшествия выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Установление всех обстоятельств ЧП и проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности находится на контроле надзорного ведомства.