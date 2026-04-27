В Засечном загорелся развлекательный центр

Происшествия

Печать
Max

В понедельник, 27 апреля, в селе Засечном загорелся развлекательный центр.

Сообщение о пожаре на улице Радужной поступило в МЧС в 15:34.

На тушение пожара выехали 6 единиц техники и 39 человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

К моменту их прибытия кровля полыхала открытым огнем. Гостей заведения эвакуировала администрация.

На место происшествия выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Установление всех обстоятельств ЧП и проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности находится на контроле надзорного ведомства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мчс засечное пожар
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!