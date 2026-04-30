На нескольких улицах в Пензе отключили холодную воду

Происшествия

Max

В четверг, 30 апреля, на нескольких улицах в Пензе из-за коммунальной аварии отключили холодную воду.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что ремонтные работы ведутся на участке водовода на Водопьянова, 34.

Воду отключили в домах на улицах Водопьянова, Овражной, Кутузова, Среднекутузовской, в проезде Водопьянова, в 1-м и 2-м Березовских переулках.

По заявкам ресурсники подвозят техническую воду.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор может быть снижен», - отметили в организации.

водоснабжение отключение ресурс
 
 
 
 
 

