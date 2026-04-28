Появились кадры с места серьезного пожара в Засечном

В Сети опубликовали кадры последствий пожара в развлекательном центре на улице Радужной в Засечном, который произошел в понедельник, 27 апреля.

Из-за огня пострадала крыша здания, в некоторых местах она рухнула.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:34. Для ликвидации пламени привлекли 81 человека и 19 единиц техники.

К моменту прибытия пожарных подразделений кровля полыхала открытым огнем. Гостей заведения эвакуировала администрация.

В 18:54 пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«Площадь пожара составила 800 кв. м. Тушение было осложнено погодными условиями и сильным ветром. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных подразделений, удалось не допустить распространение огня на жилую часть здания», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

