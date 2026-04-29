В Пензе ищут 37-летнего мужчину, пропавшего в середине января

В Пензе пропал 37-летний Алексей Сергеевич Макаров. О его местонахождении неизвестно с 15 января этого года.

Ориентировку на мужчину распространили в среду, 29 апреля, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Сергея Кондратьева - 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые.

Во что пропавший был одет в день исчезновения, не установлено.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.