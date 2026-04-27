В Пензенском районе женщина погибла при обрушении крыши дома

На станции Ардым в Пензенском районе из-под завалов частного дома извлекли тело женщины.

Трагедия случилась 24 апреля, уточнили в пожарно-спасательном центре.

Сигнал, что на станции Ардым обрушилась крыша дома и под завалами находится человек, поступил в ППСЦ из Единой дежурно-диспетчерской службы Пензенского района.

Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшей. Его передали представителям полиции.

Ранее стало известно, что 24 апреля на улице Аустрина в Пензе при пожаре на автомойке пострадал 36-летний мужчина.