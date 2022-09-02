Пензенцу, задавившему девочку в Истре, избрана мера пресечения

02.09.2022 | 17:14

Суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, совершившему смертельное ДТП в подмосковной Истре. Под колесами огромной машины погиб ребенок.

Трагедия произошла в четверг, 1 сентября, на улице Ленина. Водитель МАЗа при выезде с второстепенной дороги на главную наехал на девочек-сестер, которые пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Трехлетняя девочка погибла на месте, пятилетняя была госпитализирована с травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его будут расследовать в специализированном отделе по ДТП главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области.

33-летний водитель задержан, ему предъявлено обвинение. Ранее стало известно, что это уроженец Белинского района Пензенской области Александр М.

«Водителю мусоровоза, совершившему ДТП в г. Истре, в результате которого погибла девочка 2019 г. р., судом избрана мера пресечения - запрет определенных действий», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В телеграм-канале прокуратуры Московской области уточняется: «Обвиняемому установлен запрет управлять автомобилем и иными механическими транспортными средствами».