Криминал

Пензенцу, задавившему девочку в Истре, избрана мера пресечения

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Суд избрал меру пресечения водителю мусоровоза, совершившему смертельное ДТП в подмосковной Истре. Под колесами огромной машины погиб ребенок.

Трагедия произошла в четверг, 1 сентября, на улице Ленина. Водитель МАЗа при выезде с второстепенной дороги на главную наехал на девочек-сестер, которые пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Трехлетняя девочка погибла на месте, пятилетняя была госпитализирована с травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его будут расследовать в специализированном отделе по ДТП главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области.

33-летний водитель задержан, ему предъявлено обвинение. Ранее стало известно, что это уроженец Белинского района Пензенской области Александр М.

«Водителю мусоровоза, совершившему ДТП в г. Истре, в результате которого погибла девочка 2019 г. р., судом избрана мера пресечения - запрет определенных действий», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В телеграм-канале прокуратуры Московской области уточняется: «Обвиняемому установлен запрет управлять автомобилем и иными механическими транспортными средствами».

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Гость||

Права купить а внимательность не купить ,знаем мы все как там В.У получает в Белинске

Гость||

А матери этих девочек какая мера избрана? Руку таких малышей нельзя из руки выпускать! Она где была?

Гость||

Азиатам - мигрантам до фонаря как ходят их дети. Как в ауле. Куда хочу.


Имя: Гость
Комментарий:

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