В Пензенской области травмировался еще один юный мотоциклист

В Пензенской области травмировался еще один юный мотоциклист
В четверг, 30 апреля, в Пензенской области снова случилось ДТП с юным мотоциклистом, на этот раз в Колышлейском районе.

По предварительным данным, в 16:30 на полевом участке в лесополосе (57-й километр дороги Пенза - Балашов - Михайловка) опрокинулся мотоцикл Ataki S003 Lite 250, которым управлял мальчик 2012 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали.

26 апреля в Бессоновском районе, у поселка Полевого, получил травмы мотоциклист 2011 года рождения, съехавший в кювет.

23 апреля в поле в 300 метрах от улицы Колхозной в р. п. Лунино упал в овраг мотоцикл водителя 2009 года рождения.

22 апреля в ДТП в Нижнем Ломове пострадал юноша 2008 года рождения. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада-Приора».

