На ул. Чаадаева 2 человека погибли от отравления угарным газом

На улице Чаадаева в Пензе случилась трагедия: от отравления угарным газом погибли два человека - 71-летний мужчина и 69-летняя женщина. Их тела были обнаружены в квартире в понедельник, 27 апреля.

По версии следствия, ЧП связано с эксплуатацией газовой колонки. Точную причину гибели людей установят после проведения судебно-медицинских экспертиз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«В настоящее время следователями и криминалистами выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования в квартирах, условия его эксплуатации и обслуживания», - сообщили в областном СУ СКР.

Ход расследования контролирует прокуратура.