На ул. Чаадаева 2 человека погибли от отравления угарным газом

Происшествия

Печать
Max

На улице Чаадаева в Пензе случилась трагедия: от отравления угарным газом погибли два человека - 71-летний мужчина и 69-летняя женщина. Их тела были обнаружены в квартире в понедельник, 27 апреля.

По версии следствия, ЧП связано с эксплуатацией газовой колонки. Точную причину гибели людей установят после проведения судебно-медицинских экспертиз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«В настоящее время следователями и криминалистами выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования в квартирах, условия его эксплуатации и обслуживания», - сообщили в областном СУ СКР.

Ход расследования контролирует прокуратура.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
смерть газ отравление
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!