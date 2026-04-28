На ул. Чаадаева 2 человека погибли от отравления угарным газом

На улице Чаадаева в Пензе случилась трагедия: от отравления угарным газом погибли два человека - 71-летний мужчина и 69-летняя женщина. Их тела были обнаружены в квартире в понедельник, 27 апреля.
По версии следствия, ЧП связано с эксплуатацией газовой колонки. Точную причину гибели людей установят после проведения судебно-медицинских экспертиз.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
«В настоящее время следователями и криминалистами выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования в квартирах, условия его эксплуатации и обслуживания», - сообщили в областном СУ СКР.
Ход расследования контролирует прокуратура.