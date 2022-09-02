Происшествия

Уроженец Пензенской области на МАЗе сбил двух детей в Подмосковье

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В четверг, 1 сентября, в подмосковном городе Истре произошла трагедия: под колесами мусоровоза оказались дети 3 и 5 лет.

«Около 8:45 у одного из домов на улице Ленина в Истре водитель автомобиля МАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП девочка 2019 года рождения погибла на месте, второй ребенок с телесными повреждениями госпитализирован», - сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Судя по видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «112», девочки оказались вдвоем на проезжей части. Их мать подбежала лишь тогда, когда произошел наезд.

Уголовное дело, возбужденное по факту гибели ребенка в Истре, передано для дальнейшего расследования в подмосковный главк МВД России.

33-летнего водителя грузовика задержали. По информации издания «Московский комсомолец», это уроженец Пензенской области Александр М.

На странице водителя в одной из соцсетей указано, что он окончил школу в Белинском районе. Пользователи высказывают мнение, что мужчина тоже стал жертвой трагических обстоятельств.

«Детей жалко и мужика. Мать не углядела», - написал один из комментаторов.

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Источник — видео t.me/ENews112
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Гость||

бабы ещё нарожают.

Гость||

Только не таких ДЕБЕЛОВ как ты.

Гость||

Гость писал(a):

ДЕБЕЛОВ
Поржал с тебя,дурочка.


Имя: Гость
Комментарий:

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