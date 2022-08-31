Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Кузнецке

31.08.2022 | 09:54

В среду, 31 августа, в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о ДТП с летальным исходом, произошедшем в Кузнецке.

«Страшная авария у «Мебели Поволжья». Одна женщина, похоже, насмерть», - написал аноним.

Комментаторы также рассказали о накрытом теле, лежащем на обочине.

На опубликованном снимке видно, что произошло столкновение легкового автомобиля и самосвала КамАЗ. От удара у легковушки смяло переднюю часть.

К месту аварии стянулись люди, там работают скорая помощь, пожарные и сотрудники ГИБДД.

Информация о случившемся уточняется.