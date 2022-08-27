На «несчастливом перекрестке» в Пензе вновь случилось ДТП

В субботу, 27 августа, в Пензе случилось очередное ДТП на печально известном месте - перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева.
На фото, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно, что легковой автомобиль врезался в световую опору на нечетной стороне улицы Куйбышева. Рядом стоят спецавтомобили скорой помощи, пожарных и полиции.
Подробности дорожного инцидента прокомментировали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 12:55 на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 36-летней женщины и Kia Ceed, за рулем которого находился 41-летний мужчина.
Автолюбительница из «десятки» и ее 65-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждений.
«Будут они госпитализированы или отпущены, станет известно позже. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
21 августа на том же перекрестке столкнулись ВАЗ-2110 и патрульный автомобиль полиции. В аварии получил травмы четырехлетний ребенок.
6 августа здесь же автомобиль Hyundai Creta въехал в столб. Люди не пострадали.
В начале лета на перекрестке с высокой аварийностью установили светофор, однако он до сих пор не работает.
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Опять дурачки начудили