На «несчастливом перекрестке» в Пензе вновь случилось ДТП

27.08.2022 | 14:54

В субботу, 27 августа, в Пензе случилось очередное ДТП на печально известном месте - перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева.

На фото, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно, что легковой автомобиль врезался в световую опору на нечетной стороне улицы Куйбышева. Рядом стоят спецавтомобили скорой помощи, пожарных и полиции.

Подробности дорожного инцидента прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:55 на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 36-летней женщины и Kia Ceed, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

Автолюбительница из «десятки» и ее 65-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждений.

«Будут они госпитализированы или отпущены, станет известно позже. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

21 августа на том же перекрестке столкнулись ВАЗ-2110 и патрульный автомобиль полиции. В аварии получил травмы четырехлетний ребенок.

6 августа здесь же автомобиль Hyundai Creta въехал в столб. Люди не пострадали.

В начале лета на перекрестке с высокой аварийностью установили светофор, однако он до сих пор не работает.