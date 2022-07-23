В Пензе огонь повредил автомобили Infiniti, Mazda и Renault

23.07.2022 | 10:27

Ранним утром в пятницу, 22 июля, в Пензе огонь повредил три автотранспортных средства.

Видео зарева появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». «Утро 22 июля, время 3:15. Горит Infiniti. Проспект Победы, 96», - обозначил автор время и место действия.

Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о возгорании возле дома № 96 на проспекте Победы поступило на пульт дежурного в 3:36. На место прибыли 1 пожарная машина, 6 человек личного состава.

«Выгорел моторный отсек и салон на площади 3 кв. м автомобиля Infiniti. Обгорела на площади 1 кв. м Mazda-3, на площади 0,5 кв. м - Renault Logan», - рассказали в пресс-службе управления.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют специалисты.