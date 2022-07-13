Гибель мужчины в Каменском районе стала поводом для проверки

13.07.2022 | 19:13

В Пензенской области начата проверка по факту гибели 58-летнего мужчины.

Его тело было обнаружено на водной глади пруда, расположенного на территории базы отдыха в Каменском районе, в среду, 13 июля, после нескольких дней поисков.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователь выясняет все обстоятельства смерти мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

С открытия купального сезона в Пензенской области погибли уже 10 человек, среди них 3 подростка, которые практически не умели плавать.

В целом с начала 2022 года в водоемах утонули 15 жителей региона.