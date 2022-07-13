В Каменском районе спустя несколько дней нашли тело утонувшего

13.07.2022 | 16:06

В среду, 13 июля, в пруду на базе отдыха «Белая гора» нашли тело утонувшего 58-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Поиски завершены. Погибший 1963 года рождения обнаружен на водной глади», - уточнили в управлении.

Житель Пензы пропал ориентировочно 8 июля. Поиски заняли несколько дней. Наконец, 13-го числа водолазы извлекли погибшего на берег.

С открытия купального сезона в Пензенской области погибли уже 10 человек, среди них 3 подростка, которые практически не умели плавать. В целом с начала 2022 года в водоемах утонули 15 жителей региона.