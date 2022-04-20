В Пензенской области ищут высокого 17-летнего подростка

В Пензенской области разыскивают 17-летнего Сергея Александровича Щербакова, который пропал 19 апреля.
Информация об этом 20-го числа появилась в соцсети «ВКонтакте», ее подтвердили в региональном управлении МВД России.
Рост Сергея 185 см, вес 70 кг, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.
В день исчезновения подросток был одет в черную ветровку с надпись NIKE на спине, черные штаны с широкими белыми полосками по бокам, обут в серые кроссовки.
«Пропал в д. Ханеневка Пензенского района, у моста 19 апреля в районе 20:00-20:30», - говорится в распространяемом посте.
Как уточнили в пресс-службе областного УМВД РФ, в тот же вечер мать мальчика сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
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Дай бог чтобы нашёлся, жив, здоров.