В Пензенской области ищут высокого 17-летнего подростка

20.04.2022 | 17:54

В Пензенской области разыскивают 17-летнего Сергея Александровича Щербакова, который пропал 19 апреля.

Информация об этом 20-го числа появилась в соцсети «ВКонтакте», ее подтвердили в региональном управлении МВД России.

Рост Сергея 185 см, вес 70 кг, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения подросток был одет в черную ветровку с надпись NIKE на спине, черные штаны с широкими белыми полосками по бокам, обут в серые кроссовки.

«Пропал в д. Ханеневка Пензенского района, у моста 19 апреля в районе 20:00-20:30», - говорится в распространяемом посте.

Как уточнили в пресс-службе областного УМВД РФ, в тот же вечер мать мальчика сообщила о случившемся в правоохранительные органы.