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Происшествия

В Пензенской области ищут высокого 17-летнего подростка

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В Пензенской области разыскивают 17-летнего Сергея Александровича Щербакова, который пропал 19 апреля.

Информация об этом 20-го числа появилась в соцсети «ВКонтакте», ее подтвердили в региональном управлении МВД России.

Рост Сергея 185 см, вес 70 кг, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения подросток был одет в черную ветровку с надпись NIKE на спине, черные штаны с широкими белыми полосками по бокам, обут в серые кроссовки.

«Пропал в д. Ханеневка Пензенского района, у моста 19 апреля в районе 20:00-20:30», - говорится в распространяемом посте.

Как уточнили в пресс-службе областного УМВД РФ, в тот же вечер мать мальчика сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

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Источник — фото Юлии Щербаковой
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Гость||

Дай бог чтобы нашёлся, жив, здоров.

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