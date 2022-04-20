В Пензе пропала 75-летняя женщина в бордовой куртке

20.04.2022 | 18:31

В Пензе устанавливают место нахождения 75-летней женщины. Нина Павловна Баулина (Лепинина) пропала 18 апреля, а 20-го числа волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о ее розыске.

По данным волонтеров, рост пенсионерки 170 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые. Она одета в темно-бордовую куртку и черные штаны. На ногах черные ботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам добровольцы.

Сообщить о месте нахождения Нины Баулиной также можно по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области пропали еще два человека: 62-летний Александр Морозов и 17-летний Сергей Щербаков.