В Пензе ищут 62-летнего мужчину в черной кепке

20.04.2022 | 09:30

В Пензе ищут 62-летнего Александра Александровича Морозова, пропавшего в понедельник, 18 апреля.

Информация об этом размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Морозов имеет рост 168 см, худощавое телосложение, темные с сединой волосы, карие глаза.

Горожанин был одет в черную куртку, темно-синий спортивный костюм, черную кепку, темные кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или 112», - обращаются к жителям области волонтеры.