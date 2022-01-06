В Пензенском районе сгорела двухэтажная баня

06.01.2022 | 15:39

В четверг, 6 января, в селе Константиновка Пензенского района случился пожар. Сигнал поступил в региональное ГУ МЧС России в 13:15.

На Рабочей, 121, сгорела двухэтажная баня. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Никто из людей не пострадал. Удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

«На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 18 человек личного состава. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.