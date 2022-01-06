В Дальнем Арбекове упавшая сверху наледь повредила ВАЗ

06.01.2022 | 14:00

Днем в четверг, 6 января, на улице 65-летия Победы в Пензе сорвавшаяся сверху наледь повредила припаркованный у жилого дома отечественный автомобиль.

О происшествии рассказал очевидец, оказавшийся на месте. «Только что глыба упала на авто. Если кто-то знает владельца, сообщите ему», - написал он в соцсети.

На приложенных к посту фотографиях видно, что все случилось у дома № 29. Наледь разбила заднее стекло ВАЗ-21099, стоявшего перпендикулярно зданию.

Внутри машины никого не было, поэтому пострадавших нет.

На 6 января в регионе спрогнозировали ухудшение погодных условий: сильный снегопад и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Сотрудники МЧС попросили водителей по возможности не пользоваться личным транспортом.