Общество

В Пензенской области ожидается сильный снегопад с ветром

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В четверг, 6 января, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр.

Ожидается облачная погода, ночью местами сильный снег, днем - мокрый снег с дождем (с возможным налипанием на провода), гололед, порывы юго-западного ветра до 15-18 м/сек.

Температура воздуха ночью -9…-14 °С, местами до -4 °С, днем -3…+2 °С.

Спасатели рекомендуют водителям, которых снегопад застал в пути, перестроиться в крайний правый ряд или на обочину, без экстренного торможения прекратить движение, а затем включить аварийные огни и переждать непогоду.

Пешеходам во время снегопада следует быть особо осторожными: смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

«Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - напомнили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Гоупомордые щас напишут,что область и город совсем не чистят

Гость||

Зимой и снегопад? Да вы чтооооо?

Гость||

Гость писал(a):

Гоупомордые щас напишут
Друзья-товариши?

Имя: Гость
Комментарий:

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