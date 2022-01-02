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Происшествия

В УГИБДД сообщили подробности ДТП с такси на Луначарского

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Вечером в субботу, 1 января, в Пензе на пересечении улиц Луначарского и Толстого столкнулись две легковушки. В результате получили травмы три человека, в том числе ребенок.

Снимки последствий аварии появились в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». В объектив камеры попал Datsun с символикой «Яндекс.Такси», у которого повреждена правая сторона, и иномарка с разбитой передней частью.

Автор поста отметил, что участникам аварии потребовалась помощь спасателей, вскрывших машину, есть пострадавшие.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, ДТП случилось у дома № 51 на улице Луначарского около 22:10. Столкнулись таксомотор с 40-летним водителем и Ravon под управлением 32-летнего.

В результате аварии пострадали водитель такси и пассажиры Ravon: 13-летняя девочка и 41-летний мужчина. Медики оказали им помощь на месте, потом отпустили.

По факту ДТП проводится проверка.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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