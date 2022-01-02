Названа предварительная причина трагического ЧП в Каменском районе

В Каменском районе следователи устанавливают причину смертельного пожара. Трагедия случилась в ночь на воскресенье, 2 января, на улице Ленина в селе Кевдо-Мельситово.
Около 1:00 загорелся кирпичный дом. О ЧП спасателям сообщили соседи.
После ликвидации пламени огнеборцы обнаружили в спальнях тела 67-летней хозяйки дома и ее 62-летней сестры.
«При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправной электропроводки. Точную причину специалисты установят позже.
После проверки следователи примут процессуальное решение.
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А я думал это питух