Названа предварительная причина трагического ЧП в Каменском районе

02.01.2022 | 13:33

В Каменском районе следователи устанавливают причину смертельного пожара. Трагедия случилась в ночь на воскресенье, 2 января, на улице Ленина в селе Кевдо-Мельситово.

Около 1:00 загорелся кирпичный дом. О ЧП спасателям сообщили соседи.

После ликвидации пламени огнеборцы обнаружили в спальнях тела 67-летней хозяйки дома и ее 62-летней сестры.

«При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправной электропроводки. Точную причину специалисты установят позже.

После проверки следователи примут процессуальное решение.