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Происшествия

В Каменском районе пожар в доме унес жизни двух человек

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В ночь на воскресенье, 2 января, в Каменском районе произошел пожар, в котором погибло два человека.

В 00:58 спасатели получили сообщение, что в селе Кевдо-Мельситово загорелся кирпичный одноэтажный дом с мансардой. На вызов отправились четверо пожарных на спецмашине.

«Обгорели стены и потолок на первом этаже на площади 60 кв. м. Обнаружены двое погибших - женщины 1955 и 1959 года рождения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время в причинах возгорания разбираются специалисты.

Ранее сообщалось о смертельном пожаре в Пензе. В новогоднюю ночь загорелся дом № 39 на улице Ватутина. Погибли 60-летняя женщина и 56-летний мужчина. По предварительным данным, трагедия могла случиться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Петух безжалостен!

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Это дело рук петуха

Гость||

Петух разбушевался!

Гость||

Петух безжалостен

Гость||

Петух не угомонится

Имя: Гость
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