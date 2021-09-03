В Кузнецке водитель пассажирской «Газели» сбил ребенка

03.09.2021 | 10:24

В Кузнецке под колеса «Газели» попал 8-летний школьник. ДТП случилось на улице Белинского.

По предварительным данным, около 16:00 1 сентября напротив дома № 137 47-летний водитель микроавтобуса сбил мальчика 2013 года рождения.

Маленький пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По факту наезда проводят проверку.

30 августа в селе Вертуновка в Бековском районе 30-летний водитель «семерки» сбил 11-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавшего школьника госпитализировали, впоследствии он скончался в больнице от полученных травм.