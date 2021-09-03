В Кузнецке водитель пассажирской «Газели» сбил ребенка

В Кузнецке под колеса «Газели» попал 8-летний школьник. ДТП случилось на улице Белинского.
По предварительным данным, около 16:00 1 сентября напротив дома № 137 47-летний водитель микроавтобуса сбил мальчика 2013 года рождения.
Маленький пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.
По факту наезда проводят проверку.
30 августа в селе Вертуновка в Бековском районе 30-летний водитель «семерки» сбил 11-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавшего школьника госпитализировали, впоследствии он скончался в больнице от полученных травм.
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водителя казнить...дебилы маршрутчкии