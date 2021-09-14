В Суре обнаружили тело жителя Вазерок, числившегося в розыске

14.09.2021 | 16:13

Во вторник, 14 сентября, в отдел полиции Бессоновского района поступило сообщение о том, что возле села Вазерки в реке Суре обнаружено тело мужчины.

В 11:00 информация о страшной находке пришла в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра. Специалистов просили помочь в извлечении утонувшего из воды.

«Оперативно прибыв к месту происшествия, спасатели с использованием надувной лодки отбуксировали тело к берегу, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ППСЦ.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали, что погибшим оказался 61-летний житель Вазерок, который числился без вести пропавшим и находился в розыске с 5 сентября.

21 мая в Пензе достали из Суры тело погибшего мужчины 1988 года рождения. Как выяснилось, он пропал 12 мая и больше недели находился в розыске. Всего же во время купального сезона, с 1 июня по 31 августа, в регионе утонули 25 человек, в том числе 2 мальчика 12 и 15 лет и 17-летний юноша.

4 сентября в Пензе с подвесного моста Дружбы упала в Суру и погибла 67-летняя жительница Московской области.