В Пензе из Суры достали тело 33-летнего мужчины

24.05.2021 | 10:52

В Пензе, в Терновке, зарегистрировали смерть на воде. Тело 33-летнего мужчины обнаружили в Суре в субботу, 21 мая.

Находку сделали в районе 2-го Индустриального переулка. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, смерть наступила около восьми суток назад.

На теле мужчины не обнаружили следов, указывающих на насильственный характер гибели. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Ранее в апреле в ручье на улице Гагарина в Пензе нашли тело 20-летнего жителя областного центра, которого искали родственники и волонтеры.