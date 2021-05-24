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Происшествия

В Пензе из Суры достали тело 33-летнего мужчины

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В Пензе, в Терновке, зарегистрировали смерть на воде. Тело 33-летнего мужчины обнаружили в Суре в субботу, 21 мая.

Находку сделали в районе 2-го Индустриального переулка. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, смерть наступила около восьми суток назад.

На теле мужчины не обнаружили следов, указывающих на насильственный характер гибели. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Ранее в апреле в ручье на улице Гагарина в Пензе нашли тело 20-летнего жителя областного центра, которого искали родственники и волонтеры.

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Гость||

Водитель трамвайчика ?

Гость||

Рано, вроде, купаться!

Гость||

21 мая-пятница)

Гость||

Сказали тебе суббота, значит, суббота

Имя: Гость
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