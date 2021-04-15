Зареченцев попросили помочь в поисках пропавшего мужчины

15.04.2021 | 08:53

В Заречном уже четыре месяца числится пропавшим местный житель Андрей Панков. 37-летний мужчина ушел из дома на улице Ленина 14 декабря 2020 года.

Зимой поисками горожанина занимались сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры. Однако результатов это не принесло.

«Сейчас, когда сошел снег, мама Андрея Татьяна Васильевна хочет найти сына, как бы ни сложилась его судьба. Матери важно знать, что с ее сыном. К поиску снова подключатся сотрудники МЧС и волонтеры-поисковики. Но не все участники отряда «Лиза Алерт» могут попасть в Заречный, поэтому просят всех неравнодушных зареченцев помочь им», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на представителя местной общественной приемной.

К участию в поисках приглашают совершеннолетних жителей закрытого города. Мероприятия запланированы на 16 и 18 апреля (с 9:00 и 10:00 соответственно). Точка сбора - бассейн «Заречный» на Озерской улице.