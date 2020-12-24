Пропавшего 10 дней назад зареченца ищут несколько десятков человек

24.12.2020 | 14:43

В Пензенской области продолжаются поиски 37-летнего жителя Заречного Андрея Панкова. 14 декабря он ушел из дома и обратно не вернулся.

Поиски ежедневно ведут сотрудники полиции и МЧС, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные горожане.

На странице регионального подразделения отряда «Лиза Алерт» размещены отклики зареченцев, переживающих за судьбу пропавшего. Судя по отзывам, часть комментаторов знала его лично.

«Прошло 5 дней, пока ничего не слышно», «Надо камеры смотреть», «Нахожусь в Заречном сейчас, готова помочь», - пишут они.

20 декабря появилась запись о том, что предположительно 14 декабря Андрей вышел из дома на улице Ленина и, возможно, «пошел по направлению к базе оборудования либо по дороге, где гаражи».

В четверг, 24 декабря, с 8:00 более 60 сотрудников спецуправления ФПС № 22 вышли на поиски в лес.

«Сейчас спасатели и полицейские, которые руководят поисками, по цепочке, метр за метром, осматривают квадрат между улицами Ленина, Ахунской и Транспортной. Поиски идут в районе базы оборудования. Информации о результатах поиска на данный момент нет», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Андрей Анатольевич Панков имеет рост 173 сантиметра, среднее телосложение, зеленые глаза, темные с проседью волосы. Он был одет в светло-серый пуховик, брюки и шапку того же цвета, темно-коричневые ботинки.

Мужчина носит очки в темной оправе. При нем может быть темно-синий рюкзак.

Если у кого-то есть сведения, которые могут посодействовать поиску, просьба сообщить на горячую линию 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный).