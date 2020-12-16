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Происшествия

В области разыскивают 37-летнего зареченца Андрея Панкова

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В Пензенской области разыскивается 37-летний Андрей Анатольевич Панков, проживающий в Заречном.

14 декабря мужчина ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что в тот же день с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась его мать.

Рост Андрея Панкова - 173 см, телосложение среднее, глаза зеленые, волосы темные с проседью.

В день исчезновения на нем были светло-серый пуховик, серые брюки и шапка того же цвета, темно-коричневые ботинки. С собой он взял темно-синий рюкзак.

Особая примета: мужчина носит очки в черной оправе.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

в морге искали? обычно с морга искать начинают

Гость||

Гость писал(a):

На фото какой то дикий буртас.
Хватит фотку своего отца рассматривать!

гребень||

чувак так то по фото нормальный а неадеквата не похож, только предполагать, к любовнице, забухал????????

Дмитрий Н. Мотовилов||

Пошёл в Пензу пешком из-за удорожания проезда. А дорога-то - всё по криминальным местам. Могли и машиной сбить по пути и отбросить подальше, замести следы...

Имя: Гость
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