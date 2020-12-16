В области разыскивают 37-летнего зареченца Андрея Панкова

В Пензенской области разыскивается 37-летний Андрей Анатольевич Панков, проживающий в Заречном.
14 декабря мужчина ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что в тот же день с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась его мать.
Рост Андрея Панкова - 173 см, телосложение среднее, глаза зеленые, волосы темные с проседью.
В день исчезновения на нем были светло-серый пуховик, серые брюки и шапка того же цвета, темно-коричневые ботинки. С собой он взял темно-синий рюкзак.
Особая примета: мужчина носит очки в черной оправе.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт».
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в морге искали? обычно с морга искать начинают