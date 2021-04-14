Происшествия

Пожары в Земетчинском районе: сгорело три дома

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Во вторник, 13 апреля, в Земетчинском районе случилось несколько пожаров. Зафиксировано горение сухой травы, также сгорели три деревянных дома.

Сообщение о ЧП на улице Дунаева в поселке Земетчино пожарные получили в 21:54. На место выехали 5 спасателей на двух спецмашинах. Вспыхнула сухая трава на площади 0,2 га.

Также 13 апреля в Земетчинском районе сгорели три деревянных дома: в поселке Земетчино, селах Долгово и Чернышово. В ЧП никто не пострадал.

«Перехода от горения травы на жилые постройки не было», - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По фактам случившегося проводят проверку.

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