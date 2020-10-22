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Общество

В лесах Пензенской области завершился пожароопасный сезон

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В среду, 21 октября, в Пензенской области пожароопасный сезон в лесах объявили завершенным.

Он начался 31 марта, на две недели раньше обычного, и должен был закончиться 15 октября. Однако этому помешала засушливая погода, установившаяся в регионе.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировали 87 пожаров. Огонь прошел площадь в 304,5 га.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия и увеличение срока прохождения пожароопасного сезона, все пожары ликвидированы в день возгорания, крупные лесные пожары не допущены», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В ведомстве добавили, что по вине населения в лесах области произошло 55 пожаров. Также огонь переходил на зеленые массивы с земель сельхозназначения (25) и линейных объектов (6). В одном случае причиной ЧП стала гроза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ну конечно зимой лес воровать не легко. Поэтому и следы заметать не надо.

Имя: Гость
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