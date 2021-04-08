В Бессоновке из огня спасли пожилую женщину

08.04.2021 | 09:22

В ночь на четверг, 8 апреля, в селе Бессоновка случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 2:38.

На улице Центральной, 144, огонь охватил деревянные надворные постройки, обложенные кирпичом и крытые железом, общей площадью 80 кв. м.

На место прибыли девять пожарных на трех спецмашинах. Им удалось спасти хозяйку - женщину 1931 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в настоящее время устанавливаются причины происшествия.