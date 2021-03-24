Происшествия

В Кузнецке перевернувшийся ВАЗ оказался у кладбищенского забора

Печать

В среду, 24 марта, на улице Строителей в Кузнецке случилось ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107. Снимки с места инцидента обнародовали в паблике города социальной сети «ВКонтакте».

На фото - автомобиль, лежащий вверх колесами на обочине рядом с забором кладбища. Как написали очевидцы аварии, «все живы». Они предупредили водителей о том, что на участке скользко.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД добавили, что сообщений о ДТП не поступало. Пострадавших в аварии нет.

«Скорее всего, яму там обруливал и обочину со льдом цепанул, вот его и кинуло», «Поздороваться заехал. А если серьезно, то с какой скоростью он ехал», - поделились мнением о причине случившегося кузнечане.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 24 марта, на улице Строителей в Кузнецке случилось ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107. Снимки с места инцидента обнародовали в паблике города социальной сети «ВКонтакте».

На фото - автомобиль, лежащий вверх колесами на обочине рядом с забором кладбища.

Надо было там и закопать этот металлолом.

Гость||

Раз,сведений о ДТП нет значит или пьяный или без прав.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте