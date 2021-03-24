В Кузнецке перевернувшийся ВАЗ оказался у кладбищенского забора

24.03.2021 | 12:31

В среду, 24 марта, на улице Строителей в Кузнецке случилось ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107. Снимки с места инцидента обнародовали в паблике города социальной сети «ВКонтакте».

На фото - автомобиль, лежащий вверх колесами на обочине рядом с забором кладбища. Как написали очевидцы аварии, «все живы». Они предупредили водителей о том, что на участке скользко.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД добавили, что сообщений о ДТП не поступало. Пострадавших в аварии нет.

«Скорее всего, яму там обруливал и обочину со льдом цепанул, вот его и кинуло», «Поздороваться заехал. А если серьезно, то с какой скоростью он ехал», - поделились мнением о причине случившегося кузнечане.