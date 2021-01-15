В Заре произошла авария с участием двух маршруток

15.01.2021 | 21:01

Вечером в пятницу, 15 января, в микрорайоне Заря в Пензе произошла серьезная авария с участием общественного транспорта. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

В городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте» появились фото и видео, на которых запечатлены два автобуса малой вместимости и трактор. У маршруток смяты левые части кузова.

Один из очевидцев (участник водительского чата в Viber) снял на видео, как к месту аварии проехала машина дежурной части. Второй рассказал, что пострадавшего в результате ДТП увезла реанимационная бригада. Однако официального подтверждения эта информация не имеет.

Сколько человек пострадали в результате ДТП и насколько серьезно, не сообщается. Официальный комментарий от представителей регионального управления ГИБДД поступит позднее.

По предварительным данным, одним из факторов, которые спровоцировали ДТП, стали погодные условия. Вечером в пятницу в Пензе пошел сильный снег. А накануне из-за снегопада пришлось отменять междугородние пассажирские перевозки.