Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|21:49
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Происшествия

В Заре произошла авария с участием двух маршруток

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Вечером в пятницу, 15 января, в микрорайоне Заря в Пензе произошла серьезная авария с участием общественного транспорта. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

В городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте» появились фото и видео, на которых запечатлены два автобуса малой вместимости и трактор. У маршруток смяты левые части кузова.

Один из очевидцев (участник водительского чата в Viber) снял на видео, как к месту аварии проехала машина дежурной части. Второй рассказал, что пострадавшего в результате ДТП увезла реанимационная бригада. Однако официального подтверждения эта информация не имеет.

Сколько человек пострадали в результате ДТП и насколько серьезно, не сообщается. Официальный комментарий от представителей регионального управления ГИБДД поступит позднее.

По предварительным данным, одним из факторов, которые спровоцировали ДТП, стали погодные условия. Вечером в пятницу в Пензе пошел сильный снег. А накануне из-за снегопада пришлось отменять междугородние пассажирские перевозки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

снег снег снег атаман ты наш снег, с нашим атаманом не приходиться тужить

Гость||

Гето осталось без связи с внешним миром.

Гость||

То ли да, то ли нет. Хорошая статья.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вечером в пятницу, 15 января, в микрорайоне Заря в Пензе произошла серьезная авария с участием общественного транспорта.
Запоминайте:

1) Заря - это гетто;

2) Маршрутки - это гробы;

3) Вайбер - это параша.

Имя: Гость
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