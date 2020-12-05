В Пензенской области от COVID-19 скончались еще три человека

05.12.2020 | 20:59

В субботу, 5 декабря, в Пензенской области выписан из больниц 101 человек, перенесший коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 18 014 выздоровевших пациентов.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот день стало известно о смерти от COVID-19 трех человек - женщин 1937 и 1951 и мужчины 1963 года рождения. У старшей из женщин сопутствующими болезнями были гипертония и нефроангиосклероз, у младшей - ишемическая болезнь сердца (ИБС), постинфарктный кардиосклероз, бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение и миома матки.

У мужчины диагностировали хроническую ИБС, кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий.

Причиной смерти всех трех пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.