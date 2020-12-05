Сетевое издание|18+|Суббота|5 дек 2020|21:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 скончались еще три человека

Печать

В субботу, 5 декабря, в Пензенской области выписан из больниц 101 человек, перенесший коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 18 014 выздоровевших пациентов.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот день стало известно о смерти от COVID-19 трех человек - женщин 1937 и 1951 и мужчины 1963 года рождения. У старшей из женщин сопутствующими болезнями были гипертония и нефроангиосклероз, у младшей - ишемическая болезнь сердца (ИБС), постинфарктный кардиосклероз, бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение и миома матки.

У мужчины диагностировали хроническую ИБС, кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий.

Причиной смерти всех трех пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

а есть выздоровевшие с такими болячками?

Гость||

Если только воскресают.

Гость||

Задолбали уже диагнозами, с этими болячками до 100 лет можно жить ! Так и напишите - не справляемся !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте