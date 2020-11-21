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Происшествия

В Пензе женщина на Renault сбила пешехода

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Вечером в пятницу, 20 ноября, в Пензе произошло очередное ДТП с участием пешехода. Сообщение появилось в социальной сети «ВКонтакте».

«Самолет». Сбили пешехода на пешеходном переходе», - сообщил автор поста, имея в виду, что инцидент случился возле одноименного памятника.

Подробнее о происшествии рассказали в Госавтоинспекции.

«В 19:50 на проспекте Победы, напротив дома № 2 на улице Кронштадтской, женщина 1960 года рождения, управлявшая автомобилем Renault Sandero, совершила наезд на мужчину 1978 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пешехода госпитализировали с травмами. Обстоятельства и причины ДТП выясняют специалисты.

Сотрудники ГИБДД просят и водителей, и пешеходов быть внимательными и осторожными. Первым следует при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым переходам заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Вторым - проявлять бдительность при пересечении к проезжей части и использовать световозвращающие элементы. Пренебрежение правилами безопасности может привести к трагедии.

Так, 13 ноября на улице Рахманинова (напротив дома на Глазунова, 16а) под колесами автомобиля Mercedes-Benz Vaneo, которым управлял 35-летний водитель, оказался 58-летний мужчина. Он скончался на месте.

17-го числа ноября в Пензе случилось два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы: 32-летний водитель Toyota Camry сбил 13-летнюю школьницу, а 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 наехал на 9-летнего мальчика.

В ночь на 18 ноября под колесами Renault Logan, которым управлял 45-летний шофер, оказался 31-летний мужчина. Его также госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/podslushano_avto_58
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Гость||

Большинство наездов на пешеходов - в темное время суток. Может ГИБДД наконец озаботится проверкой освещенности хотя бы пешеходных переходов, не говоря уже о дорогах Пензы?

Имя: Гость
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