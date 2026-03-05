На ул. Генерала Глазунова ВАЗ загорелся во время движения

Происшествия

На ул. Генерала Глазунова ВАЗ загорелся во время движения
Вечером в среду, 4 марта, рядом с домом № 17 на улице Генерала Глазунова в Пензе загорелся ВАЗ-2115.

Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия.

Подробности ЧП сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Спасатели получили вызов в 22:54. Сообщалось, что машина загорелась во время движения.

На тушение огня привлекли 12 человек и 2 единицы техники. Пострадавших в ЧП нет.

26 января в Пензе на улице Строителей вспыхнул легковой автомобиль. Пламя охватило его после столкновения с другой машиной.

