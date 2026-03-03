В Сосновоборском районе при пожаре пострадали 2 человека

Во вторник, 3 марта, в селе Индерка Сосновоборского района произошел пожар, в котором пострадали два человека.

Спасатели приняли вызов в 4:04. Загорелся кирпичный дом площадью 100 кв. м на улице Революционной. Для тушения огня привлекли 9 человек и 4 единицы техники.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, дом выгорел внутри. В ЧП пострадали женщина 1965 года рождения и мужчина 1964 года рождения.

Их госпитализировали, сообщили в Сети очевидцы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Фото МЧС.