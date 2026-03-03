На улице Суворова в Пензе на подростка рухнул снег с крыши

Происшествия

На улице Суворова в Пензе на подростка рухнул снег с крыши
Печать
Telegram

Во вторник, 3 марта, на улице Суворова в Пензе с крыши дома № 90а (рядом с пересечением с улицей Плеханова) сошел снег на подростка, сообщили очевидцы.

По данным PenzaInform.ru, мальчика увезли в больницу.

Официальной информации о случившемся пока нет.

1 марта на улице Калинина в Пензе на 43-летнюю женщину с козырька балкона упала наледь. Когда это произошло, горожанка шла по тротуару. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.

30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наледь сосулька крыша
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!