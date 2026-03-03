На улице Суворова в Пензе на подростка рухнул снег с крыши

Во вторник, 3 марта, на улице Суворова в Пензе с крыши дома № 90а (рядом с пересечением с улицей Плеханова) сошел снег на подростка, сообщили очевидцы.

По данным PenzaInform.ru, мальчика увезли в больницу.

Официальной информации о случившемся пока нет.

1 марта на улице Калинина в Пензе на 43-летнюю женщину с козырька балкона упала наледь. Когда это произошло, горожанка шла по тротуару. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.

30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.