На пересечении Московской и Кураева прорвало трубопровод

На пересечении Московской и Кураева прорвало трубопровод
В Пензе вечером в понедельник, 2 марта, на пересечении улиц Московской и Кураева, у ТЦ «Высшая лига», прорвало теплосеть.

Сообщение об аварии появилось в Сети около 23:00. Место прорыва огородили.

Как рассказали ресурсники, в районе утечки на время ограничили подачу тепла и горячей воды. Ремонт завершился в 4:30 3-го числа.

В настоящий момент подача ресурса полностью восстановлена.

Участок теплосети на пересечении улиц Московской и Кураева меняли в июле 2025 года. Проезжую часть на этом отрезке закрывали для движения. Ограничения действовали с 26 июля по 9 августа.

