В Пензе росгвардейцы спасли пенсионерку от потери 200 000 рублей

В Пензе росгвардейцы спасли пенсионерку от потери 200 000 рублей
В среду, 4 марта, в Пензе росгвардейцев вызвали в салон сотовой связи в Арбекове. Сотрудников точки насторожила 87-летняя пенсионерка, пытавшаяся перевести крупную сумму.

Директор салона объяснил прибывшим правоохранителям, что пожилая женщина хотела перечислить 200 000 рублей на неизвестный счет. При этом она волновалась и действовала по полученной от кого-то инструкции.

Росгвардейцы поговорили с пенсионеркой и выяснили, что на ее стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся ее племянником. Он заявил, что серьезно заболел и срочно нуждается в деньгах на лечение.

Далее «племянник» подробно объяснил женщине, каким способом и по каким реквизитам нужно перечислить сумму, а также настоял на необходимости держать все в тайне.

«Примечательно, что инструкции злоумышленника пенсионерка тщательно записывала на листке бумаги, который, по иронии, представлял собой памятку о мерах предосторожности при телефонном мошенничестве. Именно на этом листе с рекомендациями о том, как не стать жертвой аферистов, она фиксировала продиктованные реквизиты и порядок действий», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители объяснили пожилой пензячке, что ее ввел в заблуждение мошенник, применивший распространенную схему обмана, и уговорили ее отказаться от перевода денег. Сбережения пенсионерки были спасены.

мошенничество пенсионер росгвардия
 
 
 
 
 

