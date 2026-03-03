На улице Попова в Пензе машины завалило снегом с крыши

Во вторник, 3 марта, на Западной Поляне в Пензе из-за схода снежных масс с крыши дома № 14а на улице Попова случилось ЧП.

Здесь завалило стоявшие поблизости машины, снесло дерево и оборвало провода. Судя по кадрам, сделанным на месте ЧП, ограждение на крыше повреждено.

После произошедшего часть двора обнесли сигнальной лентой, началась очистка кровли от снега.

ЧП из-за сошедшей с домов наледи в этом сезоне в Пензе не редкость. 3 марта на улице Суворова по данной причине пострадал подросток 2008 года рождения, его госпитализировали.

1 марта на улице Калинина травмы получила 43-летняя женщина - ее здоровью причинен тяжкий вред. 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю горожанку.