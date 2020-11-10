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Происшествия

В Бессоновском районе 18-летний водитель «Приоры» сбил пешехода

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Вечером в понедельник, 9 ноября, в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП. На 7-м километре автодороги Чемодановка - Васильевка 18-летний водитель «Лады-Приоры» допустил наезд на пешехода.

В результате аварии пострадал 43-летний мужчина, от полученных травм он скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - пояснили в отделении пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

7 ноября другой молодой водитель сбил пенсионерку, переходившую дорогу на проспекте Строителей в Пензе. Женщина скончалась в медицинском учреждении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Драйвера всё сопливее и сопливее.

Гость||

Пишиходы ходют по дороги и машины их невидют.

Гость||

Вертолеты вон сбивают,и ниче.

Гость||

Надеюсь хоть стекла рубероидом по кругу закатаны были и оранжевые огоньки на зеркалах горели.

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь хоть стекла рубероидом по кругу закатаны были и оранжевые огоньки на зеркалах горели.
Тебя на такой сбили? Навсегда запомнил?

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь хоть стекла рубероидом по кругу закатаны были и оранжевые огоньки на зеркалах горели.
И аккаунт в инсте еще. Всем же страсть как интересна жизнь владельца убогого таза.

Гость||

Гость писал(a):

Тебя на такой сбили? Навсегда запомнил?
Как задело, приораст это СУДЬБА. Надеюсь сгниешь вместе со своим корытом.

Имя: Гость
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