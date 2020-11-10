В Бессоновском районе 18-летний водитель «Приоры» сбил пешехода

10.11.2020 | 14:15

Вечером в понедельник, 9 ноября, в Бессоновском районе случилось смертельное ДТП. На 7-м километре автодороги Чемодановка - Васильевка 18-летний водитель «Лады-Приоры» допустил наезд на пешехода.

В результате аварии пострадал 43-летний мужчина, от полученных травм он скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - пояснили в отделении пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

7 ноября другой молодой водитель сбил пенсионерку, переходившую дорогу на проспекте Строителей в Пензе. Женщина скончалась в медицинском учреждении.