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Происшествия

Участница ДТП на проспекте Победы в Пензе скончалась от травм

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В понедельник, 9 ноября, стало известно, что женщина, попавшая под колеса машины на проспекте Победы в Пензе 7-го числа, скончалась от полученных травм.

Авария случилась напротив дома № 122 в 17:05. 20-летний водитель, управлявший ВАЗ-2110, наехал на переходившую дорогу на разрешенный сигнал светофора 83-летнюю пенсионерку.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы запечатлели «десятку» с разбитым лобовым стеклом и бампером. По степени повреждений можно сделать вывод, что удар был сильным. Перед легковушкой на асфальте находилась тележка.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД уточнили, что пострадавшую госпитализировали. Впоследствии она скончалась.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/podslushano_avto_58
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Гость||

Бедная бабуля. Умерла из-за своей глупости в вере в безответственность пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

Бедная бабуля. Умерла из-за своей глупости в вере в безответственность пешеходов.
А если бы это была твоя родственница, ты бы тоже был такой красноречивый?

Гость||

Ну отмучилась. По сторонам смотреть надо было.

Гость||

Я бы подал в суд на родственников на восстановление авто и моральный ущерб всем участникам пусть выплачивают.

Гость||

Гость писал(a):

Бедная бабуля. Умерла из-за своей глупости в вере в безответственность пешеходов.

А если бы это была твоя родственница, ты бы тоже был такой красноречивый?

А если бы ты умный был, то такую чушь не стал бы писать.

Гость||

Гость писал(a):

По сторонам смотреть надо было.
Разве через пленку увидишь? Да еще и слепошарый, хоть всего и 20 лет...

Гость||

Авто тонированная по кругу ?

Гость||

Ты еще молодой и глупый. Доживёшь до её лет, хотя вряд ли, поймёшь что мозги и реакция у пожилого человека работает не так как в молодости...

Гость||

на шипах наверное был

Гость||

Гость писал(a):

Ты еще молодой и глупый. Доживёшь до её лет, хотя вряд ли, поймёшь что мозги и реакция у пожилого человека работает не так как в молодости...
ПДД для всех одинаковые. На красный свет переходить нельзя.

Гость||

Гость писал(a):

Авто тонированная по кругу ?
ЧОткий таз...рубероид по кругу и говносвет

Гость||

Гость писал(a):

На красный свет переходить нельзя.
Пешеходов тоже давить нельзя.

Гость||

Теперь суд решит кто прав, кто виноват.

Гость||

Она до половины дошла, а потом загорелся другой свет

Имя: Гость
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