Участница ДТП на проспекте Победы в Пензе скончалась от травм

09.11.2020 | 15:38

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что женщина, попавшая под колеса машины на проспекте Победы в Пензе 7-го числа, скончалась от полученных травм.

Авария случилась напротив дома № 122 в 17:05. 20-летний водитель, управлявший ВАЗ-2110, наехал на переходившую дорогу на разрешенный сигнал светофора 83-летнюю пенсионерку.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы запечатлели «десятку» с разбитым лобовым стеклом и бампером. По степени повреждений можно сделать вывод, что удар был сильным. Перед легковушкой на асфальте находилась тележка.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД уточнили, что пострадавшую госпитализировали. Впоследствии она скончалась.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.