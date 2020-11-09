Участница ДТП на проспекте Победы в Пензе скончалась от травм

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что женщина, попавшая под колеса машины на проспекте Победы в Пензе 7-го числа, скончалась от полученных травм.
Авария случилась напротив дома № 122 в 17:05. 20-летний водитель, управлявший ВАЗ-2110, наехал на переходившую дорогу на разрешенный сигнал светофора 83-летнюю пенсионерку.
Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы запечатлели «десятку» с разбитым лобовым стеклом и бампером. По степени повреждений можно сделать вывод, что удар был сильным. Перед легковушкой на асфальте находилась тележка.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД уточнили, что пострадавшую госпитализировали. Впоследствии она скончалась.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Бедная бабуля. Умерла из-за своей глупости в вере в безответственность пешеходов.