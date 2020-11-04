На улице Карпинского случилось ДТП с маленькой девочкой

04.11.2020 | 19:33

У этой аварии могли быть куда более серьезные последствия, чем разбитые капоты и бамперы. В отечественной легковушке 15-й модели находилась маленькая девочка. Возможно, ребенку в момент ДТП помогло детское кресло.

Молодая мама двигалась по улице Карпинского. Когда она выехала на перекресток, уже загорелся желтый, но женщина решила завершить маневр и спокойно продолжила движение прямо по первой полосе. В этот момент в нее врезалась повернувшая Lada Vesta, за рулем которой находился пожилой водитель.