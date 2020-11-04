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Происшествия

На улице Карпинского случилось ДТП с маленькой девочкой

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У этой аварии могли быть куда более серьезные последствия, чем разбитые капоты и бамперы. В отечественной легковушке 15-й модели находилась маленькая девочка. Возможно, ребенку в момент ДТП помогло детское кресло.

Молодая мама двигалась по улице Карпинского. Когда она выехала на перекресток, уже загорелся желтый, но женщина решила завершить маневр и спокойно продолжила движение прямо по первой полосе. В этот момент в нее врезалась повернувшая Lada Vesta, за рулем которой находился пожилой водитель.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так им и надо.

Гость||

Мразь она и в Африке мразь

Гость||

19.39. Ты дебил.

Гость||

Ездить нужно аккуратнее тем более если в авто находится ребенок!

Гость||

Гость писал(a):

Ездить нужно аккуратнее тем более если в авто находится ребенок!
Не аккуратнее, а как умеет. Она же мать! Из чего следует, что все вокруг виноваты, только не она

Гость||

19.43, а ты идиот со стереотипами.

Имя: Гость
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