На Бауманском путепроводе из-за ДТП парализовало движение

03.11.2020 | 14:21

В Терновке столкновение автомобилей на Бауманском путепроводе спровоцировало большую пробку. Сообщение об этом появилось в соцсети «ВКонтакте» днем во вторник, 3 ноября.

«Время 12:50. ДТП. Перекрыто намертво», - пояснил автор.

На прикрепленной к посту фотографии две отечественные легковушки красного и серого цвета с повреждениями. У одной из них смят багажник, у другой - передняя часть в области фары. При этом машины стоят так, что перекрывают обе полосы одностороннего движения.

Колонны автомобилей, следовавшие за участниками ДТП, оказались заложниками ситуации.

Этим же днем на проспекте Победы произошла авария с участием сразу пяти машин.