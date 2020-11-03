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Происшествия

На Бауманском путепроводе из-за ДТП парализовало движение

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В Терновке столкновение автомобилей на Бауманском путепроводе спровоцировало большую пробку. Сообщение об этом появилось в соцсети «ВКонтакте» днем во вторник, 3 ноября.

«Время 12:50. ДТП. Перекрыто намертво», - пояснил автор.

На прикрепленной к посту фотографии две отечественные легковушки красного и серого цвета с повреждениями. У одной из них смят багажник, у другой - передняя часть в области фары. При этом машины стоят так, что перекрывают обе полосы одностороннего движения.

Колонны автомобилей, следовавшие за участниками ДТП, оказались заложниками ситуации.

Этим же днем на проспекте Победы произошла авария с участием сразу пяти машин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Папуасы, дурачки местные)

Гость||

зато как дело касается троллейбусов, такие же автомобилисты орут - заторы, пробки от троллейбусов. Все заторы от огромного числа личных автомобилей и водителей с низким мастерством вождения

Гость||

Гость писал(a):

с низким мастерством вождения
Им бы просто водить научиться, какое уж тут мастерство.

Гость||

За ДТП лишать надо права управления месяцев на 6.За ремень штраф тысяча,а за ДТП без пострадавших даже штрафа нет,гаишники мимо презжают смеясь над дураками.Вот результат.

Гость||

"зато как дело касается троллейбусов, такие же автомобилисты орут - заторы, пробки от троллейбусов. Все заторы от огромного числа личных автомобилей и водителей с низким мастерством вождения"

Наконец-то один умный комментарий написали

Имя: Гость
Комментарий:

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