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Происшествия

На проспекте Победы в Пензе столкнулись сразу пять машин

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Днем во вторник, 3 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти автомобилей.

Информация об этом появилась в городском сообществе водителей в социальной сети «ВКонтакте».

«Перекресток у тяжпрома. Время 12:10. ДТП при движении из центра», - рассказал автор поста.

На записи, размещенной в другом сообществе, видно, что одни машины после удара остались на третьей полосе, другие - на первой.

«Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео nvite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

Ура, еще на несколько идиотов на дороге меньше.

Гость||

Хорошо что пешеходы им не встретились,а то были бы крайними

Гость||

Они просто испугались губернатора...

Гость||

Разучились ездить? Симптомы короновируса?

Имя: Гость
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