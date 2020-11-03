На проспекте Победы в Пензе столкнулись сразу пять машин

Днем во вторник, 3 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти автомобилей.
Информация об этом появилась в городском сообществе водителей в социальной сети «ВКонтакте».
«Перекресток у тяжпрома. Время 12:10. ДТП при движении из центра», - рассказал автор поста.
На записи, размещенной в другом сообществе, видно, что одни машины после удара остались на третьей полосе, другие - на первой.
«Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Ура, еще на несколько идиотов на дороге меньше.