На проспекте Победы в Пензе столкнулись сразу пять машин

03.11.2020 | 13:06

Днем во вторник, 3 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти автомобилей.

Информация об этом появилась в городском сообществе водителей в социальной сети «ВКонтакте».

«Перекресток у тяжпрома. Время 12:10. ДТП при движении из центра», - рассказал автор поста.

На записи, размещенной в другом сообществе, видно, что одни машины после удара остались на третьей полосе, другие - на первой.

«Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.