МЧС: На трассе М5 водитель спас свой грузовик

24.10.2020 | 13:31

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности инцидента, произошедшего в субботу, 24 октября, на трассе М5 «Урал».

Ранее в Сети появилось видео стоящего на обочине бортового ЗИЛа. Выглядит так, что машина охвачена пламенем. Однако, как выяснилось, грузовик остался цел.

«Водитель вез остатки ламината. При возгорании он сбросил строительный мусор из кузова и тем самым спас свой автомобиль», - рассказали в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло у поворота с трассы М5 на поселок Монтажный, в пределах границ Пензы. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Борьбу с ним вели 11 человек, прибывшие на 3 спецавтомобилях.

«Автомобиль не пострадал», - добавили в МЧС.