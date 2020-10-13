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Происшествия

110 км/ч: у водителя «Гранты» не было шанса выжить после ДТП с фурой

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Трасса М5 замерла. Из-за смертельного дорожно-транспортного происшествия в Бессоновском районе движение по федеральной автодороге «Урал» практически полностью остановилось. Неподалеку от села Кижеватово столкнулись грузовик Volvo и отечественная легковушка.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Гранта» от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Стрелка спидометра разбитой машины навсегда застыла на отметке 110 км/ч. В лобовом столкновении с фурой у 44-летнего водителя не было шанса выжить.

Шофер грузовика не пострадал. Эксперты будут выяснять, что стало причиной трагического происшествия, которое унесло жизнь человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дебидоид надо было под 200

Гость||

Он так туда спешил на тазобраке

Гость||

110 это уже когда он начал тормозить. А реально было больше

Гость||

Не надо торопиться. Лучше быть дома к ужину, чем в морге к обеду.

Гость||

Не надо торопиться. Лучше быть дома к ужину, чем в морге к обеду.

О спешил в Морг!

Имя: Гость
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