110 км/ч: у водителя «Гранты» не было шанса выжить после ДТП с фурой

13.10.2020 | 18:40

Трасса М5 замерла. Из-за смертельного дорожно-транспортного происшествия в Бессоновском районе движение по федеральной автодороге «Урал» практически полностью остановилось. Неподалеку от села Кижеватово столкнулись грузовик Volvo и отечественная легковушка.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Гранта» от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Стрелка спидометра разбитой машины навсегда застыла на отметке 110 км/ч. В лобовом столкновении с фурой у 44-летнего водителя не было шанса выжить.

Шофер грузовика не пострадал. Эксперты будут выяснять, что стало причиной трагического происшествия, которое унесло жизнь человека.